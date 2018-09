A La Bonne Heure avec Stéphane Plaza et Didier Van Cauwelaert

publié le 06/09/2018 à 12:30

Le 12 septembre prochain sortira le film J’ai perdu Albert de Didier Van Cauwelaert. L'animateur télé et roi de l'immobilier Stéphane Plaza y fait d'ailleurs ses premiers pas au cinéma. Cette comédie est l’adaptation du roman éponyme du réalisateur, publié en avril dernier. Au casting, on retrouve également Julie Ferrier, Virginie Visconti ou encore Josiane Balasko.

"J'ai perdu Albert", de Didier Van Cauwelaert avec Stéphane Plaza (le 12 septembre au cinéma)

L'histoire : Chloé (Julie Ferrier), jeune médium que s’arrachent les grands chefs d’entreprises, les hommes politiques et la jet set, abrite en elle depuis l’enfance l’esprit d’Albert Einstein. Mais, prise au piège de son succès, elle en fait trop ! Surmenée, les informations ne "passent" plus. Alors Albert décide de déménager… Pour le meilleur et pour le pire, il s’installe dans Zac (Stéphane Plaza), un dépressif cartésien, apiculteur en déroute et garçon de café. Devenus indissociables et complémentaires, parce que l’un détient le "génie" et l’autre son mode d’emploi, Zac et Chloé, ces deux êtres que tout oppose, vont vivre en 48 heures le plus hallucinant des "ménages à trois"…

Découvrez la bande-annonce du film...

> "J'ai perdu Albert" - Bande-annonce

L'objet de la semaine de Laetitia Nallet

Cette semaine, Laetitia a dégoté pour vous un objet parfait contre le vol : une petite balise GPS similaire à une clé USB. Elle permet à son utilisateur de géolocaliser en permanence une voiture, une valise ou tout autre objet.

La nouvelle génération de tracker GPS

Facile à utiliser, il suffit de définir des zones de sécurité et de recevoir des notifications quand le tracker y entre ou en sort. Vous accédez rapidement à sa position depuis son application pour smartphone. La balise dispose d'une autonomie allant jusqu’à 8 mois, selon son utilisation ! Vous êtes informé lorsque la batterie descend à moins de 20%. Le rechargement se fait en moins d'une heure grâce au câble USB fourni.

Stéphane Bern et ses chroniqueurs

Aujourd'hui, Stéphane Bern retrouve son équipe de chroniqueurs : Laetitia Nallet, Régis Mailhot et Patrice Carmouze.