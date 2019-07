publié le 14/04/2019 à 14:00

Ce weekend, Jade et Eric Dussart refont la télé avec Stéphane Plaza !

C'est une drôle de confidence que l'animateur a faite aujourd'hui dans On Refait La Télé ! Celui qui va animer Cette maison est pour vous sur M6, a expliqué sur l'antenne de RTL que le Musée Grévin devait faire sa statue de cire. Malheureusement, il n'a aucune nouvelle. Face à la surprise de Jade et Eric Dussart concernant son absence du célèbre musée parisien, Plaza en rajoute : "Ça c'est une honte !" Sur le ton de la plaisanterie, il décide alors pousser un coup de gueule : "Je ne comprends pas, m**** ! C'est vexant, non ?" Eric lui propose donc de le mettre en contact avec Stéphane Bern, le président de l'Académie Grévin. Stéphane Plaza lance immédiatement un appel à l'animateur de A La Bonne Heure : "Stéphane Bern, je vais dévoiler ton adresse, ton code d'immeuble, ton étage, je dévoilerai aussi ta maison en Grèce, ton adresse et ton... y'a pas de code... on rentre en sifflant." avant de poursuivre : "Si j'ai pas une demande dans les 15 jours, la France entière saura où tu habites ! [...] Si Stéphane Bern ne m'envoie au Musée Grévin, je balancerai chaque mois son nouveau numéro !" La menace sera-t-elle mise à exécution ?

Une séquence hilarante que nous vous proposons de découvrir en vidéo ci-dessus !

Plaza de retour sur M6 avec une émission inédite

Stéphane Plaza est de retour sur M6 avec une nouvelle émission ! Le 15 avril prochain à 21h10, le célèbre agent immobilier présentera Cette maison est pour vous - Le cadeau d'une vie. Dans ce programme produit par Fremantle France (La France a un incroyable talent, L'amour est dans le pré, Nouvelle Star), l'animateur préféré des Français, accompagné de Caroline Keslassy, architecte d'intérieur, va offrir une maison rénovée à une famille dans le besoin.

"Cette maison est pour vous", la nouvelle émission de Stéphane Plaza le 15 avril sur M6

Pour ce premier numéro, Stéphane Plaza va apporter son aide à Hélène, mère célibataire avec trois enfants, dont le CDD touche à sa fin et qui va bientôt se retrouver sans logement. Grâce à l'émission, elle va devenir propriétaire d'une maison dans sa région.

Cette maison est pour vous s'inscrit dans le même ADN que les émissions Recherche appartement ou maison, Maison à vendre et Chasseurs d'appart emmenées elles aussi par Stéphane. L'animateur pourrait d'ailleurs se voir confier un autre projet par M6 : une nouvelle émission d'access autour de la décoration et de l'aménagement d'intérieur.

Stéphane Plaza sort de sa bulle !

Suite au succès de Suivez-moi, c'est par là !, vendu à près de 15.000 exemplaires, Stéphane Plaza était de retour en librairie le 14 novembre dernier avec L'amour est dans le prêt. Edité chez Jungle, il s'agit du tome 2 des aventures loufoques du roi de la gaffe de l'immobilier en BD, imaginé par les auteurs Jérôme Derache et Fred Coicault.

"L'amour est dans le prêt" (Jungle), le tome 2 des aventures de Stéphane Plaza en BD

Si les expressions net vendeur, home staging et double vasque n'ont plus de secret pour vous, c'est que vous êtes aussi atteint par le phénomène Stéphane Plaza. Dans ce second volume, l'agent immobilier décide de fuir le brouhaha de la vie médiatico parisienne pour se détendre à la campagne auprès de son amie Karine Le Marchand... Mais ce n'est pas vraiment le genre de Stéphane de rester inactif, au contraire de nouveaux challenges s'offrent à lui ! Avec l'aide de ses collègues décoratrice qui vont le rejoindre, il saura se montrer comme à son habitude encore très créatif. Malgré cela, la Tour Eiffel ne va-t-elle pas un tout petit peu lui manquer ?