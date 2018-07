publié le 05/07/2018 à 10:21

L'écrivain Michel Houellebecq, imité par Laurent Gerra, fait une petite apparition dans les studios de RTL ce jeudi 5 juillet. "Bonjour, vous auriez une prise de courant de libre ?", demande-t-il avec timidité à Mademoiselle Jade.



"Oui bien sûr. C'est pour recharger votre téléphone ?", lui demande-t-elle. "Non c'est pour brancher ma couverture chauffante électrique. J'ai froid", lui répond-il. "Vous en avez une dans le coin à gauche, regardez", lui indique-t-elle.

Michel Houellebecq s'exécute, et voici qu'un drôle de bruit se fait entendre. "Qu'est-ce qui se passe, pourquoi il n'y a plus de lumière ?", s'inquiète Mademoiselle Jade. "Pardon, je crois que j'ai fait sauter les plombs !", s'excuse l'écrivain, toujours imité par l'humoriste. Et Mademoiselle Jade de l'avertir : "Ah oui et puis faites attention elle est en train de prendre feu !"