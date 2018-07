Merveilles technologiques dans La Curiosité

publié le 26/10/2016 à 18:53

Des merveilles technologiques

Un ascenseur pour l’espace, du bitume photovoltaïque, une machine à faire vieillir le vin, ou encore un drone ambulance, certains de ces objets fantastiques existent déjà, d’autres sont encore dans les cartons, mais tous sont dans la tête de nos invités, Igor et Grichka Bogdanov !



Igor et Grichka Bogdanov sont les auteurs du Livre des merveilles technologiques paru chez Flammarion



Livre des merveilles technologiques

Les plus grands procès de l'histoire

Des procès qui ont changé la France : celui des chevaliers de l’ordre des Templiers, celui de Jeanne D’arc et Charlotte Corday, mais aussi les procès de Bobigny et de Patrick Henry. Que ce soit les accusés ou leurs avocats, leurs mots et leur passion ont changé nos vies.

C'est ce que nous racontent ce soir Nicolas François et Elodie Barakat du magazine ça m'intéresse Histoire, en partenariat avec RTL.



ça m'intéresse histoire novembre 2016

La saga JK Rowling

à l’occasion de la sortie du dernier Harry Potter, une pièce de théâtre qui nous fait découvrir les enfants du célèbre sorcier, nous vous raconterons la saga JK. Rowling, ou comment celle qui vivotait grâce aux allocs est devenue l’écrivain le mieux payé au monde !

Pour tout nous raconter, nous recevons Hedwige Pasquier, éditrice chez,chez Gallimard jeunesse de Harry Potter et l'enfant maudit , la pièce de théâtre signée JK Rowling.



Harry Potter et l'enfant maudit

Les animaux fantastiques film RTL qui sort le 16 novembre

> Les Animaux Fantastiques - Bande Annonce Finale (VF)