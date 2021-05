Mercredi 19 mai, RTL vous donne rendez-vous en terrasse

publié le 10/05/2021 à 19:48

Date clé dans le calendrier du déconfinement, le mercredi 19 mai marquera la réouverture des terrasses des restaurants et cafés sur l'ensemble du territoire. Pour l'occasion, RTL propose une journée spéciale à ses auditeurs en délocalisant son antenne sur une terrasse parisienne.

Lors de cette réouverture tant attendue, les auditeurs pourront être au plus près de cette étape importante du déconfinement, en écoutant le ressenti des patrons, les sensations des clients mais aussi les ambiances extérieures.

De 11h30 jusqu'au début de la soirée, plusieurs tranches d'information et de divertissement seront donc en direct depuis l'extérieur. De Tout à gagner avec Bruno Guillon et Bérénice Bourgueil au Monde tel qu'il est avec Thomas Sotto en passant par Les Auditeurs ont la parole et les incontournables RTL Midi et RTL Soir, RTL vous fera vivre au plus près cette journée tant attendue.