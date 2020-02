Elizabeth II face à un nouveau divorce dans la famille royale

publié le 18/02/2020 à 21:50

Décidément, 2020 commence difficilement pour la reine Elizabeth II qui voit la famille royale se diviser. Après le "Megxit" qui a sonné comme un coup de tonnerre le 8 janvier et plus récemment l'annonce du divorce de son petit-fils Peter Phillips, la reine doit faire face à une nouvelle séparation : celle de son neveu David Armstrong-Jones et de son épouse Serena.

Fils de sa sœur, la princesse Margaret décédée en 2002, David se sépare de son épouse Lady Serena Alleyne Stranhope après 26 ans de mariage. L'unique neveu de la reine Elizabeth II, le compte de Snowdon est 21e dans l'ordre de succession au trône britannique.

Le couple marié depuis 1993, a eu ensemble deux enfants : Charles 20 ans, et Margarita, 17 ans. Selon la déclaration de l'une des porte-parole des Snowdon cité par la BBC "le comte et la comtesse de Snowdon ont convenu à l'amiable que leur mariage prenait fin et qu'ils allaient divorcer. Ils demandent à la presse de respecter leur vie privée et celle de leur famille".

Ils vivaient séparés Source proche des Snowdon





Le couple aurait fait part de sa décision à la reine et à la cour en 2019. Selon une source de The Express,le comte et la comtesse rencontraient des problèmes de couple depuis un certain moment, "David et Serena se sont accordés sur le fait que leur mariage n'allait plus et vivaient séparés depuis un certain temps".



Selon une source anonyme qui s'est confiée au Daily Mail, le divorce du couple serait surtout une conséquence de la distance qui les sépare. Âgé de 58 ans, David a fait carrière dans la conception et fabrication de meubles. À côté de son rôle de président honoraire de la maison de ventes aux enchères Christie's Emeri, il possède également sa propre entreprise de meubles.

Par conséquent le comte voyagerait "beaucoup à l'étranger pour le travail" ce qui aurait intensifié la distance entre les époux. "Serena passe la majorité de son temps dans le Gloucestershire, et lui habite à Kensington. Cela a été une lente dérive. L'impulsion de cette séparation vient plutôt d'elle, elle en est très triste" a déclaré cette même source avant de conclure, "Leur objectif principal sera désormais de veiller à ce que leurs deux enfants et eux restent une unité familiale même s'ils ne vivent plus ensemble en couple".