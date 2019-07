Meghan Markle et Harry : des règles très strictes imposées à leurs voisins

publié le 28/07/2019 à 21:52

Des interdictions qui font polémique. Pour protéger davantage la vie privée de Meghan Markle et du prince Harry, une liste de règle a été remise à leurs voisins du Frogmore Cottage, à Windsor. Selon les informations du journal The Sun, les habitants des environs ont par exemple l'interdiction d'approcher le duc et la duchesse de Sussex et d’engager la conversation avec eux et leur fils Archie.

Elle stipule également qu'ils n'ont pas le droit de caresser leurs deux chiens, proposer des services de baby-sitting ou même déposer du courrier dans leur boîte aux lettres. Le journal anglais souligne que certains habitants semblent déconcertés: "C’est incroyable. Nous n’avons jamais rien entendu de tel. Tous les habitants du domaine travaillent pour la famille royale. Et ils savent comment se comporter avec respect".

Face à cette polémique grandissante, Buckingham Palace a tenu à faire une mise au point via un communiqué, affirmant que Meghan Markle et le prince Harry n’étaient pas à l’initiative de ces interdits. "Le duc et la duchesse n’ont pas demandé cela, n’en savaient rien, et n’ont rien à faire avec le contenu ou les règles exposées", a déclaré un porte-parole du palais. Pas sûr que cela n'apaise les habitants.