Média : le journal L'Humanité en cessation de paiement

et AFP

publié le 26/01/2019 à 05:00

L'Humanité connaît des difficultés financières. Le quotidien communiste a annoncé vendredi 25 janvier, à travers son directeur Patrick Le Hyaric, avoir été placé "sous la protection du tribunal de commerce de Bobigny". Une situation critique dont les lecteurs et personnels du journal fondé en 1904 ont été informés "depuis des mois", précise-t-il.



Les salariés ont en effet appris la nouvelle jeudi et "se sont vu promettre qu'ils seraient payés, mais via le régime de garantie des salaires (AGS)", qui prend le relais lorsqu'une entreprise n'a pas les fonds nécessaires pour payer les salaires.

Les journalistes, qui représentent plus de la moitié des quelque 200 salariés du quotidien, ont été "pris de cours" lors de l'annonce, mais restent "combatifs", selon un journaliste de l'Humanité requérant l'anonymat.

"Le journal de Jean Jaurès n'est pas encore mort"

D'après Marianne, un plan de continuation a été présenté par la direction du quotidien. Si le plan devait être rejeté, le quotidien "serait placé en liquidation judiciaire et fermerait", mais "dans le cas le plus probable, c'est un redressement judiciaire qui sera prononcé, afin de lui laisser une chance de poursuivre son activité", écrit l'hebdomadaire.



"Le journal de Jean Jaurès n'est pas encore mort", insiste d'ailleurs un journaliste de l'Humanité. Un meeting de soutien est annoncé le 22 février à la Bellevilloise dans le 20e arrondissement de Paris et une souscription a été ouverte pour permettre au journal de Jaurès de continuer à paraître.