Tout l’univers de RTL, Fun Radio et RTL2 en direct et en podcasts. Désormais tous les utilisateurs Deezer peuvent écouter directement et en live RTL, première radio de France, mais également Fun Radio, la radio du son Dance Floor et RTL2, la station du son Pop-Rock.



Le service de streaming propose également d’écouter tous les podcasts des émissions phares de ces 3 antennes. Les utilisateurs de Deezer ont dorénavant accès à "La Matinale" d’Yves Calvi avec notamment l’interview politique d’Elizabeth Martichoux, la chronique santé de Michel Cymes, le rendez-vous humour de Laurent Gerra mais aussi "Les Grosses Têtes" de Laurent Ruquier, "Bruno Dans La Radio", le morning survitaminé de Fun Radio ou encore l’émission culte de RTL2 "Pop Rock Station".

Ainsi, Deezer renforce sa position sur les podcasts avec l’arrivée de programmes qui réunissent plusieurs millions d’auditeurs chaque jour.

"Deezer est aujourd’hui la seule plateforme de streaming à proposer l’ensemble des contenus des plus grandes radios. C’est pourquoi nous sommes ravis d’intégrer celles du groupe RTL (radio leader en France) et de renforcer notre offre de podcasts avec l’arrivée d’émissions emblématiques comme Les Grosses Têtes”, confie Alexis de Gemini, Directeur Général Deezer France.



De son côté, Christopher Baldelli, vice-président du Groupe M6 en charge de l'information et des radios se réjouit également : "Nous sommes heureux de proposer l'ensemble de nos programmes de nos trois antennes, RTL première radio de France, RTL2 et Fun Radio pour l'ensemble du public Deezer. RTL leader également sur le digital avec RTL.fr, premier site de radio en France, étend son offre digitale à la plateforme leader du streaming musical en France".