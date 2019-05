publié le 15/05/2019 à 13:09

Son précédent opus My Way, un disque de reprises consacré à Claude François, s'était vendu à plus de 600.000 exemplaires. Après un an d'absence, Matt Pokora est revenu dans les bacs le 12 avril dernier. Le chanteur a publié Pyramide, son huitième album solo. L'artiste de 33 ans retrouve les sonorités qu’il affectionne, des sons pop-urbains et des ballades aux mélodies puissantes. L'opus est déjà certifié disque d'or en seul un mois d'exploitation.

"Pyramide", le nouvel album de Matt Pokora

Pyramide se compose de treize titres inédits, seize pour la version collector. Avec cet album qui regorge de hits, l'interprète de Elle me contrôle s’est impliqué dans l’écriture, la composition et la réalisation, à l’instar de son premier single Les planètes - un titre à retrouver en version acoustique dans le replay de l'émission - qu’il a coréalisé.

Matt Pokora s’est entouré d'artistes venus d’univers différents : Kyu Steed et Haze (Booba, Eddy de Pretto…), Junior AlaProd et Meryl pour les titres les plus urbains, Yohann Malory et Tristan Salvati (Angèle) en ce qui concerne les chansons plus pop, mais aussi Renaud Rebillaud, le compositeur des tubes de Maître Gims La même et Bella. Côtés paroles : Slimane, Malik Boufenara et Boom ont signé trois textes.

Pour ce huitième album solo, Matt aborde des thèmes qui reflètent la société actuelle (Seul, California Sunset), mais également les histoires d’amour (Tombé, Alter ego…). Après Les planètes, le chanteur a sorti Oh na na. Le clip publié il y a seulement cinq jours a déjà été visionné près d'1,5 millions de fois. Dans la vidéo, Matt Pokora partage l'affiche avec sa compagne Christina Milian. Le résultat est torride. Nous vous proposons de découvrir le clip ci-dessous...

> M. Pokora - "Ouh na na" (Clip Officiel)

Plus que jamais, l'artiste qui compte déjà 15 ans de carrière a pensé l'album pour la scène. Intitulé Pyramide Tour, le show s'inspirera des films fantastiques, avec pour décor central une pyramide aux allures futuristes.



Matt Pokora entamera sa tournée dans tous les Zéniths de France en fin d'année. Il passera notamment à Strasbourg le 05 octobre, le 11 octobre à Toulouse, le 13 octobre à Pau, le 16 octobre à Rennes, le 13 novembre au Grand-Saconnex, le 15 novembre à Nice, le 16 novembre à Pérols, le 17 novembre à Marseille, le 19 novembre au Mans, le 22 novembre à Tours, le 23 novembre à Saint-Herblain, le 24 novembre à Trélazé, le 26 novembre à l'AccorHotels Arena à Paris, le 30 novembre à Limoges, le 1er décembre à Saint-Etienne, le 03 novembre à Caen, le 06 décembre à Montbellard, le 07 décembre à Amnéville, le 10 décembre à Dijon, le 11 décembre à Lyon, mais aussi les 19 et 20 décembre à Lille.

