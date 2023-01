Marie Kondo : pourquoi la papesse du rangement a décidé de mettre "un peu de désordre" dans sa vie

Après avoir nous avoir encouragé à vider et trier nos placards, l'experte du minimalisme, Marie Kondo, confie dans ce jeudi 26 janvier 2023, avoir fait marche arrière et invite les lecteurs à revisiter les principes de rangement.

En effet, si l'autrice du best-seller La magie du rangement affirmait en 2011 que le bonheur commence par l’ordre, le bon agencement de toutes choses matérielles autour de soi, elle explique aujourd'hui avoir mis tout cela entre parenthèses. La consultante de 38 ans, prêche dans son nouveau livre, intitulé Marie Kondo’s Kurashi at Home : How to Organize Your Space and Achieve Your Ideal Lif, pour une nouvelle approche centrée sur l'aménagement de "moments de joie".

C'est après l'arrivée de son troisième enfant que la grande prêtresse du "less is more" aurait décidé de faire passer au second plan le désencombrement de sa demeure. "Ma maison est en bazar, mais la façon dont j'utilise (aujourd'hui) mon temps est la bonne pour moi à cette étape de ma vie", a-t-elle avoué lors d’un webinaire destiné aux médias.

Avant de poursuivre : "Jusqu'à présent, j'étais une professionnelle du rangement, et je faisais de mon mieux pour que ma maison soit toujours bien rangée. J'ai en quelque sorte renoncé à cela, dans un bon sens pour moi. Maintenant, je réalise que ce qui est important pour moi, c'est d'apprécier de passer du temps avec mes enfants à la maison."

L'ancienne gourou du rangement encourage donc chacun à créer son propre rythme, ses propres routines. "Trouvez une routine de joie réalisable et respectez-la pendant 10 jours, puis voyez si les changements d'habitudes quotidiennes vous font vous sentir mieux", propose Marie Kondo qui détaille dans son livre plus de 125 exemples pour y parvenir.



La consultante japonaise en développement personnel dévoile même les astuces qu'elle utilise personnellement au quotidien, à savoir nettoyer son sac à main tous les soirs, porter un pyjama 100% soie ou encore jouer du piano pendant le petit déjeuner.

