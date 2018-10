publié le 03/10/2018 à 15:47

C'est un cadeau que la reine a trouvé tout à fait à son goût. Lors d'une visite officielle en Australie, la reine Elizabeth II s'est vue offrir un remarquable présent de la part d'un groupe d'étudiants australiens.



Voulant probablement faire une plaisanterie à la monarque britannique, les jeunes australiens ont offert à la reine une main mécanique. "Ils lui ont donné un gant garni avec un levier qui, lorsqu'on l'actionnait, reproduisait un salut", a révélé la fille de la reine, la princesse Anne.

Cette révélation insolite est l'une des nombreuses anecdotes qui ont été rassemblées par Robert Hardman dans son livre Queen of The World (La Reine du monde, ndlr), un ouvrage qui accompagnera la sortie du documentaire de HBO éponyme qui est en préparation.

"Ils se croyaient sans doute très malins mais Sa Majesté était absolument ravie du cadeau", racontait la princesse Anne dont les propos ont été publiés par le magazine américain People.

Il n'existe pas d'images de la fameuses machine et nul ne sait si la famille royale et la reine en particulier a jamais utilisé ce bras mécanique. On peut aisément imaginer la tentation, tant la reine a salué le public pendant son règne aux quatre coins du monde. On peut tout aussi aisément imaginer pourquoi Elizabeth II ne prendrait jamais le risque de ne pas saluer ses sujets elle-même. Si la machine était révélée, la presse tabloïd se ferait un plaisir de conspuer la fainéantise de la monarque.



Ce que l'on sait, c'est que la reine a accepté le cadeau, qu'elle l'a probablement fait porter dans sa résidence d'été, à Balmoral en Écosse et que cette machine continue de divertir la famille royale fréquemment.