Julien Courbet dans Les Essentiels

publié le 26/08/2018 à 14:00

Les Essentiels de Julien Courbet

Pour cette 4ème saison des «Essentiels » sur RTL, les invités de Stéphane Boudsocq se racontent à travers un film, un livre, un disque et un concert



Le concert : Sade à l'AccorHôtels Aréna, le 17 mai 2011



Le Livre : La collection des « San Antonio » de Frédéric Dard, publiés de 1949 à 2001



Le film : « Million dollar baby », réalisé et interprété par Clint Eastwood et sorti en 2004



L'album : L’album « Greatest Hits », du groupe « America », sorti en 1975

Retrouvez Julien Courbet du lundi au vendredi de 9H30 à 11h sur RTL dans « Ca peut vous arriver » et deux dimanche par mois à 21h dans "Capital" sur M6





Pour découvrir les essentiels de l'invité... il suffit d'écouter l'émission. Sans oublier les confidences de nos invités. Bienvenue dans Les Essentiels 2018.