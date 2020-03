Luc Ferry pour la chloroquine : "C'est le seul espoir sérieux aujourd'hui !"

publié le 23/03/2020 à 14:28

En ce lundi ensoleillé, Stéphane Bern et la bande de A La Bonne Heure vous accompagnent tout au long de la semaine de 11h30 à 12h30. En ces temps de confinement, nous n'avons de cesse de tout faire pour vous conseiller et vous divertir !

Trois nouveaux invités au menu ce matin :

- Luc Ferry, l'ancien ministre de l'Education nationale (de 2002 à 2004), nous parle de philosophie et ce que cette période de confinement peut nous apprendre sur nous-même ;

- Nicolas Waldorf, le coiffeur parisien qui officie chaque après-midi sur M6 dans l'émission Incroyables transformations, nous donne plein de conseils pour entretenir nos cheveux ;

- Hélène Gateau, la vétérinaire de Michel Drucker, nous explique comment s'occuper de nos animaux de compagnie pendant le confinement.

Ce matin, Luc Ferry s'est exprimé sur un éventuel soin à la chloroquine pour vaincre le Covid-19, un remède "efficace" selon Didier Raoult, spécialiste des maladies infectieuses. Selon le philosophe, ce professeur est une personne "fiable" : "Comme les gens sont en train de mourir de toute façon, il faut leur donner ce médicament. C'est le seul espoir aujourd'hui qui soit vraiment sérieux !", affirme-t-il avant d'ajouter : "C'est bien qu'on fasse des essais cliniques, il faut être prudent (...) mais pour ceux qui sont dans la détresse absolue je pense qu'il faut absolument utiliser la choroquine". Rappelons que la chloroquine est utilisée depuis des décennies pour lutter contre le paludisme.

La philosophie de Luc Ferry en libre accès

Pendant une semaine à partir de ce lundi, le Dictionnaire amoureux de la philosophie écrit par Luc Ferry est en accès libre sur Internet. Une initiative des éditions Plon et de l'ancien ministre de l'Education nationale.

A travers cet essai, le philosophe éclaire les lecteurs sur certains concepts et théories avec notamment des anecdotes personnelles. Ce Dictionnaire permet ainsi de réfléchir sur l'existence humaine.

"Dictionnaire amoureux de la philosophie" de Luc Ferry (Plon)

Résumé : Lors d'une conférence à la Sorbonne, le 9 avril 2005, ayant pour thème "Qu'est ce que la philosophie ?", Luc Ferry définit celle-ci comme une sotériologie, c'est-à-dire une "doctrine du salut". Il entend par doctrine du salut l'ensemble des réponses proposées aux grandes questions existentielles : quel est le sens de la vie puisque nous sommes mortels ? Comment, "sauver sa peau", non en évitant la mort puisqu'elle est inéluctable, mais en vivant, pour le temps qui nous est donné, de manière satisfaisante ? Et dans ce cas, quelle est cette manière satisfaisante et comment la trouver ? La philosophie est en cela concurrente, voire adversaire des grandes religions, puisqu'elle nous invite à trouver par nous-mêmes la réponse à cette question existentielle au lieu d'accepter l'enseignement d'autorité des religions.



Selon Luc Ferry, une philosophie commence à être pleine et entière lorsqu'elle s'éloigne de Dieu. Plus une philosophie est athée, plus elle correspond à la définition de la philosophie. Mais dans ce cas amputée volontairement d'une direction de pensée. La philosophie n'est donc pas seulement une réflexion critique, car la démarche scientifique par exemple requiert aussi ce type de réflexion, la philosophie n'est pas non plus seulement une rhétorique séduisante, mais bien une recherche de la sagesse".

"Incroyables transformations" sur M6

Tous les après-midi, M6 diffuse à 15h55 l'émission de relooking Incroyables transformations. Dans ce programme produit par Studio 89, les téléspectateurs suivent la vie d'une agence composée de trois experts du look : La styliste Charla Carter, la cosméticienne Lea Djadja (la femme de Black M) et le coiffeur-visagiste Nicolas Waldorf.

Les coachs de l'émission "Incroyables transformations" sur M6

Dans chaque épisode, ils viennent en aide à des clients qui se plaignent du look de… l'un de leurs proches ! Ces trois experts font aussi appel à un chirurgien plasticien, Frédéric Lange, pour connaître toutes les dernières techniques en matière de médecine esthétique. Suivez leur travail dans cette drôle d'agence qui offre de nombreuses émotions, mais aussi des chocs visuels !

