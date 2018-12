A La Bonne Heure avec Luc Ferry

publié le 18/12/2018 à 12:30

Le 8 novembre dernier, Luc Ferry a publié le Dictionnaire amoureux de la philosophie aux éditions Plon. A travers cet ouvrage, l'essayiste aborde les questions les plus cruciales qui touchent les trois grands axes de la philosophie : la sagesse, la vérité et l’éthique. Il y raconte également des anecdotes personnelles afin de permettre au lecteur de réfléchir sur l'existence humaine.

"Dictionnaire amoureux de la philosophie" de Luc Ferry (Plon)

Lors d'une conférence à la Sorbonne, le 9 avril 2005, ayant pour thème "Qu'est ce que la philosophie ?", Luc Ferry définissait celle-ci comme une sotériologie, c'est-à-dire une "doctrine du salut". L'ancien Ministre entend par "doctrine du salut l'ensemble" des réponses proposées aux grandes questions existentielles : quel est le sens de la vie puisque nous sommes mortels ? Comment, "sauver sa peau", non en évitant la mort puisqu'elle est inéluctable, mais en vivant, pour le temps qui nous est donné, de manière satisfaisante ? Et dans ce cas, quelle est cette manière satisfaisante et comment la trouver ? La philosophie est en cela concurrente, voire adversaire des grandes religions, puisqu'elle nous invite à trouver par nous-mêmes la réponse à cette question existentielle au lieu d'accepter l'enseignement d'autorité des religions.

Selon Luc Ferry, une philosophie commence à être pleine et entière lorsqu'elle s'éloigne de Dieu. Plus une philosophie est athée, plus elle correspond à la définition de la philosophie. Mais dans ce cas amputée volontairement d'une direction de pensée. La philosophie n'est donc pas seulement une réflexion critique, car la démarche scientifique par exemple requiert aussi ce type de réflexion, la philosophie n'est pas non plus seulement une rhétorique séduisante, mais bien une recherche de la sagesse.

