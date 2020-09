publié le 30/09/2020 à 08:51

Line Renaud publiera le 7 octobre chez Denoël En toute confidence, la suite de ses souvenirs qu'elle avait commencé à raconter il y a 7 ans dans Et mes secrets aussi. Elle est venue nous rendre visite à RTL, toute de bleu marine vêtue en écho au bleu cobalt de son regard toujours vif et séduisant. Et plus que par une confidence, c'est par un aveu et des excuses que s'ouvre son livre. Il y a près d'un an et demi, Line Renaud a vu la mort de près, victime d'un AVC qu'elle a pourtant caché à l'époque.

"Je ne peux pas bien vivre avec le mensonge, confie Line Renaud à notre micro. Je vis même mal. Autour de moi, on m'a conseillé de ne surtout pas le dire. Surtout pas. Et je me suis dis que je n'allais pas le dire mais que j'allais l'écrire. Pardon, pour le petit mensonge, j'espère que vous ne m'en voulez pas. Quand on s'en sort, c'est extraordinaire, on dit merci tous les jours."



Line Renaud se souvient précisément de ce matin du 10 avril 2019 quand un malaise l'a surprend au réveil... "Je glisse de mon lit. J'essaye de me relever. Mon chien Pirate ne me lâche pas des yeux, se remémore-t-elle. Et normalement, la femme qui vient me chercher entrouvre la porte de la chambre appelle Pirate et il se sauve pour la rejoindre. Mais elle a appelé Pirate et il n'est pas parti. Elle est entrée pour voir pourquoi il ne venait pas tout de suite, et elle m'a trouvée couchée par terre. Je lui ai alors dit 'Vite Jacinte appelez le Samu !'

"En toute confidence", de Line Renaud et Bernard Stora Crédit : Denoël

"Pirate m'a sauvée. S'il était parti tout de suite. Jacinte ne serait pas entrée plus profondément dans la chambre et, vous savez, avec un AVC il faut faire vite, c'est le temps qui compte souligne Line Renaud."

Les séquelles de l'accident vasculaire cérébral seront légères. Aujourd'hui, à 92 ans, Line Renaud a parfaitement récupéré mais sa chute a provoqué une double fracture de la cheville droite qui a entraîné une hospitalisation de 3 mois. Une expérience inédite pour l'énergique Line et l'occasion d'apprécier le dévouement des soignants.

"Les aides soignants sont extraordinaires. Un jour parmi eux, il y avait un homme, Eddy. Et un jour j'ai dit : 'Non, non, je peux tout mais pas un homme.' Mais Eddy m'a dit : 'Mais moi je vois rien'. Avec des mots très drôles, il a rompu ma souffrance et ma pudeur surtout", raconte Line Renaud dans un sourire.