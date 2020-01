Les infos de 8h - Arielle Dombasle s'exprime sur le futur de Jean Paul Gaultier

publié le 18/01/2020 à 08:38

Un adieu aux podiums qui sera forcément attendu. Jean-Paul Gaultier a officiellement annoncé que son prochain défilé, prévu ce mercredi 22 janvier, sera son dernier. Après 50 ans de carrière, le célèbre couturier français veut se lancer dans un nouveau projet qui sera bientôt dévoilé.

L'actrice Arielle Dombasle, l'une de ses plus proches amies, a déjà une idée précise concernant ses prochaines activités : "Je pense qu'il va peut-être changer de système parce qu'il y avait cette comédie musicale, qu'il a faite aux Folies Bergère, qui était un peu sa vie. C'était un peu comme un défilé de couture en même temps".

La franco-américaine pense "qu'au lieu de faire des défilés, il va faire des choses qui ressemblent plus à des comédies musicales. Il est toujours d'une telle invention et d'une telle acuité. C'est quelqu'un de résolument contemporain, toujours à la pointe de la mode et de la modernité".



