Deux grands noms s'associent pour un duo chic et choc. Jean Paul Gaultier et Nile Rodgers travaillent ensemble sur le Fashion Freak Show, le premier spectacle du couturier qu'on pourra découvrir à l'automne 2018 aux Folies Bergère.



C'est dans sa maison du Connecticut aux États-Unis, envahie d'une multitude de récompenses et d'instruments de musique, que le célèbre musicien travaille sur sa musique qui a fait danser le monde entier. Du groupe Chic à Madonna en passant par David Bowie, il a aussi collaboré avec des artistes francophones, comme Daft Punk, Sheila, Claude Nougaro, Étienne Daho et Christine and The Queens.

Leur première rencontre a eu lieu autour des années 70-80 où il se sont forcément frôlés sur les mêmes pistes de danse entre Paris et New York. "J'ai dansé, j'ai eu des aventures, j'ai eu plein de choses qui se sont passées dans ma vie sur ses musiques", confie le styliste qui a choisi le titre I Want Your Love (du groupe Chic dont faisait partie l'américain) pour le final d'un de ses défilés.

C'est d'ailleurs sa vie que Jean Paul Gaultier raconte dans son spectacle. Un show sur-mesure comme une belle robe, et la musique va être comme le fil avec lequel il va coudre la revue. "Vous devez suivre sa vie, il raconte des histoires et y glisse des idées musicales", explique Nile Rodgers.

L'affiche de la revue de Jean Paul Gaultier Crédit : Jean Paul Gaultier