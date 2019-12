VIDÉO - Chantal Ladesou et Arielle Dombasle se défient en chanson

publié le 20/12/2019 à 18:05

Découvrez Les Grosses Têtes du vendredi 20 décembre 2019 ! Laurent Ruquier vous présente le plateau du jour : une Grosse Tête qui peut sembler plus illuminée qu’un sapin de Noël : Arielle Dombasle. Une Grosse Tête parfois aussi bouchée que le périph parisien : Chantal Ladesou. Une Grosse Tête dont on peut dire qu’aujourd’hui s’il écrivait l’histoire de France au rythme du métro Parisien, n’irait pas bien loin : Lorant Deutsch. Une Grosse Tête qui pourrait être le Petit Jésus parce qu’on l’a connu à la TV avec un âne mais pas dans une étable, dans un loft : Steevy Boulay. Une Grosse Tête qui le soir du réveillon va jouer « Petit papa noël » à sa fille à la guitare électrique avant de la fracasser contre le sapin : Philippe Manœuvre. Une Grosse Tête qui à Noël ne laisse pas ses chaussons au pied du sapin mais son verre : Jean-Jacques Peroni.

Arielle et Chantal se défient en chanson...

> Arielle Dombasle et Chantal Ladesou se défient en chanson Crédit Image : RTL | Crédit Média : Kervin Portelli | Date : 20/12/2019

