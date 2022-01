Les Grosses Têtes ont-elles pris des résolutions pour 2022 ?

Les Grosses Têtes ont démarré l'année 2022 sur l'antenne de RTL dans la joie et la bonne humeur et les chroniqueurs ont également dévoilé leurs bonnes et mauvaises résolutions pour 2022 dans des podcasts inédits, disponibles sur l'application RTL et les principales plateformes.

Christine Bravo, par exemple, promet de ne plus mentir dans cette année à venir. Florian Gazan, lui, a décidé de ne plus prendre de résolutions, jugeant qu'il ne les respecte jamais. De son côté, Paul El Kharrat veut absolument se consacrer à l'écriture.

"J'ai décidé qu'en 2022 j’arrêtais de vieillir, je vais voir si ça marche, je vais rester à maintenant et je pense que c'est bien", explique Michèle Bernier. Plus raisonnable, Steevy Boulay souhaite, lui, s'entretenir, faire du sport, et profiter de la vie.

"Arrêter de fumer"

Plusieurs Grosses têtes ont aussi annoncé vouloir arrêter la cigarette, mais ce n'est pas facile ! "Ça fait plusieurs années que j’essaye mais je suis addict, ce serait une vraie résolution", confie Jeanfi Janssens. Élie Semoun veut également arrêter de fumer, et Caroline Diament, qui, elle, a déjà stoppé la cigarette, ne veut surtout pas reprendre en 2022. Un défi qui refait surface chaque début d'année mais qui est difficile à tenir pour nos Grosses Têtes.

Enfin, Bernard Mabille a formulé un vœu en lien avec la crise sanitaire. "J'aimerais bien redonner le sourire au pays et puis même à la terre entière. J'aimerais retrouver le sourire des gens sans le masque qui nous fait des oreilles à la Gainsbourg", a souhaité le chroniqueur.



