Les Grosses Têtes : "J'étais amoureux de Michèle Laroque quand j'étais petit", révèle Estéban

Dans ce nouvel épisode des "Grosses Têtes à Têtes", Michael Bensoussan, plus connu sous le pseudo de Estéban, voire de David Boring lorsqu'il chante, raconte ses souvenirs dans l'émission culte. Sa première participation ? "Je ne m'en souviens pas du tout, ça ne me fait ni chaud ni froid. Non, je rigole !", s'amuse-t-il d'abord dans son humour typique.

"Je m'en rappelle grave, lâche-t-il finalement. Christine Bravo m'avait fait un bizutage, elle était trop méchante avec moi. Je sortais des blagues pendant le premier quart d'heure, j'étais chaud et elle fait : 'T'en n'as pas marre de faire des mauvaises blagues toutes les deux minutes ? C'est pas que ton show'".

Et ensuite ? "Je lui étais rentré dedans et je lui avais dit : 'excuse moi de ne pas avoir ton humour, Christine'. Là, j'avais imposé le respect. Maintenant, quand on se croise dans les couloirs elle baisse les yeux ou elle me fait des compliments sur mes fringues. C'est comme ça que ça se passe".

Je la préférais à ma maman même Estéban à propos de Michèle Laroque

Le jeune homme a-t-il un bon souvenir qui sort du lot ? "Globalement, c'est à chaque fois un bonheur de participer aux Grosses Têtes, déclare-t-il d'abord, sincère cette fois. Pour moi, c'est une somme de bons souvenirs. Ah si, quand on a eu Michèle Laroque au téléphone, ça m'a fait un petit truc parce que j'étais amoureux d'elle quand j'étais petit pendant très longtemps. Je la préférais à ma maman même".

