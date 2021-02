Les Grosses Têtes : le meilleur de Bernard Mabille

publié le 12/02/2021 à 17:00

Cette semaine, l'équipe des Grosses Têtes vous propose le meilleur de Bernard Mabille dans l'émission de Laurent Ruquier, à travers un best of inédit. De la culture, des anecdotes, mais surtout de la bonne humeur et une bonne dose de rires au programme…

Devenu rapidement incontournable sur les ondes de RTL, Bernard Mabille doit son début de carrière à Thierry Le Luron. Aujourd'hui, l'humoriste, passé également par Le Grand Studio RTL Humour, continue d'amuser ses compères dans Les Grosses Têtes. Dans ce best of, il nous raconte ses aventures avec les routiers, son retour sur le vélo, ou encore ses collations à l'Elysée, avec Brigitte Macron.

