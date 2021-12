Les Grosses Têtes : Mabille irait au cinéma avec Ruquier juste pour entendre son rire

Bernard Mabille se prête au jeu des questions en rafale pour un épisode inédit des Grosses Têtes à Têtes destiné aux abonnés du podcast. Le sujet : ses affinités avec les autres membres de l'émission. Par exemple, qui choisirait l'humoriste de 74 ans pour un bon gros repas ? La réponse est plutôt collective "car tout le monde se tient bien à table", lance-t-il sans rire.

L'homme aux multiples casquettes (journaliste, animateur, chansonnier et même acteur) livre ensuite le nom de la personne qu'il aimerait voir plus souvent dans l'émission, et celle qu'il prendrait plaisir à revoir, quelqu'un de très drôle et très vacharde, fondatrice du programme culte.

Enfin, avec qui Bernard Mabille aimerait partager une séance cinéma un dimanche soir ? "J'emmènerais Laurent, mais est-il libre le dimanche soir ? Y a t il un moment où Laurent Ruquier est libre ? Pas sûr, il bosse tellement. On irait voir un film comique parce que j'adore son rire".

