Les Grosses Têtes : le meilleur de Christine Bravo

Le Best of du 20 mars 2021

publié le 20/03/2021 à 08:00

Cette semaine, l'équipe des Grosses Têtes vous propose le meilleur de Christine Bravo dans l'émission de Laurent Ruquier, à travers un best of inédit. De la culture, des anecdotes, mais surtout de la bonne humeur et une bonne dose de rires au programme.

Les Grosses Têtes la trouvent souvent de mauvaise humeur. Il faut dire que l'actrice de télévision ne se gêne pas quand il s'agit d'envoyer une petite réflexion ou une remarque aux autres sociétaires. Dans ce Best of inédit, Christine Bravo interprète Juliette Gréco, s'en prend à Christine Ockrent, et s'énerve quand on ne reconnait pas sa voix à l'antenne...

