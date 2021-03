Les Grosses Têtes : le meilleur d'Isabelle Mergault

publié le 06/03/2021 à 08:00

Cette semaine, l'équipe des Grosses Têtes vous propose le meilleur d'Isabelle Mergault dans l'émission de Laurent Ruquier, à travers un best of inédit. De la culture, des anecdotes, mais surtout de la bonne humeur et une bonne dose de rires au programme.

Avec son cheveu sur la langue, et sa mauvaise humeur qui fait d'elle l'une des vedettes de l'émission, Isabelle Mergault est souvent moquée par les autres Grosses Têtes. Mais l'actrice a de la répartie et sait se défendre. Dans ce Best of qui lui ai consacré, elle raconte ses aventures parfois rocambolesque avec les habitants de Neuilly-sur-Seine. Au programme également, une imitation de George Brassens, ou encore un craquage total avec Laurent Ruquier...

