"Les Grosses Têtes" : Sandrine Rousseau moquée dans l'émission

Découvrez les Grosses Têtes du lundi 18 septembre 2023 ! Laurent Ruquier vous présente le plateau du jour : une Grosse Tête, princesse au cinéma comme à la radio : Arielle Dombasle. Une Grosse Tête qui aime les carrures de rugbymen et de chanteur d’Opéra : Roselyne Bachelot. Une Grosse Tête qui trouve moins dangereux de critiquer 3 Cafés gourmands que le XV de France : Sébastien Thoen. Une Grosse Tête dont le nom fait qu’elle peut s’habituer à n’importe quel blaireau : Christophe Barbier. Une Grosse Tête qui a gagné le Grand Prix de Singapour ce weekend, ce qui ne l’empêche pas d’être dès ce matin avec nous : Jérémy Ferrari. Et enfin, une Grosse Tête qui, grâce à l'émission, sait désormais qui est Georgette Lemaire : AZ.







































