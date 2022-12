Les Grosses Têtes : Laurent Ruquier a demandé Isabelle Mergault en mariage

Découvrez les Grosses Têtes du mercredi 7 décembre 2022 ! Laurent Ruquier vous présente le plateau du jour : une Grosse Tête qui jure de dire "la véritas, rien que la véritas, toute la véritas" : Olivier de Kersauson. Une Grosse Tête qui a choisi un titre facile à dire pour son prochain film, Des mains en or : Isabelle Mergault. Une Grosse Tête qui espère que, malgré l’inflation, l’opéra de quat ’sous n’augmentera pas : Roselyne Bachelot. Une Grosse Tête qui va de Raid en Marathon et qui court aux Grosses Têtes après les bonnes réponses : Valérie Trierweiler. Une Grosse Tête dont le mousquetaire préféré est Portos : Sébastien Thoen. Et enfin, une Grosse Tête qui coûte de plus en plus cher en restauration : Bernard Mabille.

