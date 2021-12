Les Grosses Têtes : "J'aimerais bien voir arriver Adriana Karembeu", lance Estéban

Michael Bensoussan, plus connu sous le pseudo de Estéban voire de David Boring lorsqu'il chante, se prête au jeu des questions en rafale pour un épisode inédit des "Grosses Têtes à Têtes". Quel membre de l'émission choisirait-il pour partager un bon gros repas ? "Roselyne Bachelot, parce qu'on mangerait peut-être à l'Élysée si ça se trouve", s'amuse-t-il.

Et la Grosse Tête qu'il aimerait voir plus souvent ? Lui-même ! "C'est Estéban, et qu'on lui donne enfin son badge. Merci". Quant à la personnalité qu'il voit bien rejoindre l'émission un jour, il s'agit de Adriana Karembeu, mais le jeune homme ne révèle pas pourquoi il pense à la grande blonde (1,85 m) de 50 ans...

Enfin, pour une séance cinéma un dimanche soir il pense à Laurent Baffie "parce que j'ai adoré son film Les clefs de bagnole. 'Big up' à toi Laurent de Baffie. J'ai dit Laurent DE Baffie parce que j'ai dit Les clefs DE bagnole". Le trublion ne s'arrête décidément jamais.

