Les Grosses Têtes : le meilleur d'Estéban

publié le 12/06/2021 à 08:00

Cette semaine, l'équipe des Grosses Têtes vous propose le meilleur d'Estéban dans l'émission de Laurent Ruquier, à travers un best of inédit. De la culture, des anecdotes, mais surtout de la bonne humeur et une bonne dose de rires au programme.

Le chanteur du groupe Naive New Beaters a intégré la bande des Grosses Têtes il y a un peu plus d'un an. Reconnaissable avec sa voix particulières, Estéban étonne souvent ses camarades avec ses nombreuses tenues. Dans ce Best of inédit qui lui est consacré, il se livre notamment sur ses pratiques avec le téléphone rose et est souvent pris d'une forte envie d'aller aux toilettes...

