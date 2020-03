Les Enfoirés : "Tous les ans, il y a une nouvelle polémique"

publié le 01/03/2020 à 13:30

Ce week-end, Jade et Eric Dussart ont reçu Michael Youn dans On Refait La Télé !

Entre le 15 et le 20 janvier derniers, les Enfoirés ont rempli l’AccorHotels Arena à Paris à 7 reprises pour des concerts exceptionnels. Christophe Maé, Zazie, MC Solaar, Nolwenn Leroy, Jenifer, Slimane, Gérard Jugnot, Tony Parker, Claire Keim ou encore Thomas Dutronc... Les 46 artistes présents ont fait le show devant plus de 20.000 spectateurs. A noter, le retour émouvant de Véronique Sanson après 20 ans d'absence, mais également celui de Muriel Robin. Cette édition 2020 s'intitule Le Pari(s) des Enfoirés. Elle sera diffusée sur TF1 le 06 mars prochain à 21h05.

Au micro de Jade et Eric Dussart, Michael Youn, qui fait partie des Enfoirés depuis 2014, en a profité pour lancer un appel : "Si vous êtes un artiste de renom et que vous avez un public, sachez que la porte des Enfoirés vous est grande ouverte. Il n'y a pas de parrainage, n'hésitez pas à nous appeler si vous voulez faire partie des Enfoirés. On a besoin de vous !"

En ce qui concerne la rumeur selon laquelle, certains artistes n'ont jamais pu intégrer la troupe, le comédien est catégorique : "C'est faux ! En tout cas aujourd'hui c'est faux. Alors moi, je ne suis là que depuis 6 ou 7 ans donc je ne peux que vous parler de cette période mais je peux vous dire qu'on ne ferme pas la porte aux gens (...) On n'en a pas assez des Enfoirés".

Celui qui sera le 19 mars prochain sur l'antenne de M6 avec Le Morning Night, est ensuite revenu sur ces polémiques qui ternissent la réputation de la troupe : "Systématiquement, tous les ans quand le spectacle arrive, il y a un petit truc nouveau qui sort", avant de continuer : "Soit la chanson n'est pas politiquement correcte, soit 'Mais est-ce que c'est vrai que les Enfoirés ne sont vraiment pas payés ?'".

Michael Youn a aussi expliqué qu'il se sent désormais obligé de répéter chaque année que les artistes qui participent au show ne sont pas rémunérés. "Ils donnent la chose qui selon moi est la plus chère : Ils donnent de leur temps. Pour certains, c'est quasiment deux mois, pour d'autres c'est juste une semaine mais c'est déjà énorme", avant de conclure : "Et c'est pas parce qu'on participe au Enfoirés, que derrière on n'a pas le droit de donner de l'argent aux Restos du Cœur".

"Morning Live" : L'émission culte de retour sur M6

C'est l'événement télé de ses prochaines semaines ! Le 19 mars prochain, Michael Youn fera enfin son grand retour à la télé en tant qu'animateur. 18 ans après l'arrêt du Morning Live, le comédien de 46 ans va faire renaître de ses cendres l'émission culte qui l'a révélée au grand public et qui a marqué toute une génération de téléspectateurs en seulement 18 mois de présence à l'écran.



M6 va donc proposer deux numéros de l'émission intitulée pour l'occasion Le Morning Night et qui seront diffusés en début de soirée. Pour l'occasion Michael Youn retrouvera ses complices de toujours : Vincent Desagnat et Benjamin Morgaine.



Le trio va également accueillir deux nouveaux membres. L'arrivée des humoristes Tom Villa et Charlotte Gabris va donc permettre à la bande du Morning Live de s'agrandir !



Au programme : Le retour de séquences cultes mais aussi inédites, des happenings, des sketchs, des parodies, des fausses pubs, des chansons...

"Le Morning Night" avec Michael Youn, sur M6 le 19 mars prochain

Entouré de ses complices, Youn recevra six invités, des comédiens, des chanteurs ou encore des comiques. Pour le premier numéro, il y aura notamment Audrey Fleurot, Arnaud Ducret, Claudia Tagbo, François-Xavier Demaison, Philippe Lacheau et Inès Reg.



Les personnalités devront s'affronter dans des défis farfelus et ainsi remporter un cadeau inédit : 10 minutes de carte blanche sur M6, diffusées juste après le Morning Night.



Un deuxième numéro sera bientôt diffusé sur la chaîne mais la date n'a pas encore été annoncée. Cependant, on connait déjà le nom des guests : Isabelle Nanty, Jenifer, Jamel Debouzze, Bigflo & Oli mais aussi Jarry.



Si le programme fonctionne, Michael Youn prévoit d'en faire 4 ou 5 par an.