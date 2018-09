Jean-Marie Bigard de retour avec ses bonnes histoires

publié le 24/09/2018 à 18:17

Aujourd'hui, lundi 24 septembre 2018, Laurent Ruquier vous présente ses Grosses Têtes sur le plateau :





Une Grosse Tête plus au parfum chez Mauboussin que sur les questions : Arielle Dombasle.

Une Grosse Tête qui va présenter une émission de Trampoline dont il espère des retombées : Christophe Beaugrand.

Une Grosse Tête qui parle tellement de langues qu’il ne peut pas les garder dans ses poches : Eric Laugérias.



Une Grosse tête qui avait été invité par Zappy Max sur Radio Luxembourg, mais il vient seulement d'arriver : Titoff.



Une Grosse Tête qui a regardé la télé tout le weekend et qui pourrait en faire une chronique "Toutes ces émissions de merde où je ne suis pas" : Pierre Benichou.



Une Grosse Tête dont on peut dire qu'il écrit tous les jours une page d'histoire : Jean-Marie Bigard.

Les Grosses Têtes du lundi 24 septembre 2018 Crédit : Kervin Portelli

