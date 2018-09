Elie Semoun lance RTL Radio Hip-Hop

publié le 21/09/2018 à 18:19

Aujourd'hui, vendredi 21 septembre 2018, Laurent Ruquier vous présente ses Grosses Têtes sur le plateau :





Une Grosse Tête qui ne dit jamais « merde » mais « mince » : Arielle Dombasle.

Une Grosse Tête dont le micro n’est pas protégé par une bonnette mais par un k-way... : Isabelle Mergault.

Une Grosse Tête qui était humoriste et qui suivant les conseils du Président de la République a traversé la rue pour devenir horticulteur : Elie Semoun.



Une Grosse Tête qui à lui tout seul vaut une demi-douzaine d’Elie Semoun : Artus.



Une Grosse Tête qu’on surnomme le « Bernard Madoff des ondes » tellement il a fait perdre d’argent aux auditeurs : Florian Gazan.



Une Grosse Tête qui comprend toutes les questions mais on ne comprend pas toujours ses réponses : Yann Moix.

Les Grosses Têtes du vendredi 21 septembre Crédit : Kervin Portelli

