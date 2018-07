Le prince Harry et Meghan Markle vont se marier au printemps 2018

publié le 27/11/2017 à 11:08

Enfin ! Les sujets de sa Gracieuse Majesté n'en pouvait plus d'attendre. Le second fils du prince Charles et de Diana, Harry, va se marier. Les Britanniques sont déjà tombés follement amoureux de William et de son épouse Kate Middleton. Leur mariage, la longue robe blanche de celle qui n'était qu'une roturière, le baiser au balcon de Buckingham Palace... Voici autant d'images qui restent gravées dans l'esprit collectif du royaume.



Le Royaume-Uni aura donc une deuxième cérémonie mémorable. Dans un communiqué daté du 27 novembre 2017, publié par Clarence House, la résidence officielle du prince Charles, on peut lire : "Son altesse royale et Mlle Markle se sont fiancés à Londres plus tôt ce mois-ci. Le prince Harry en a informé sa Majesté, la reine et d'autres membres proches de sa famille".



Cela faisait plusieurs semaines que la presse spécialisée pressentait une future union entre le jeune prince et l'actrice américaine rendue célèbre par son rôle de Rachel Zane dans la série Suits : Avocats sur mesure. Les marques d'affection en public se multipliaient et le couple a rencontré très officiellement (mais discrètement) sa grand-mère, la reine Elizabeth II pour l'informer de son choix et obtenir très probablement sa bénédiction. D'après les sources du magazine américain Us Weekly, qui avait raconté cette rencontre, l'actrice était "un peu nerveuse" mais l'entretien c'était "bien passé".

The Duke and Duchess of Cambridge said of the engagement:

'We are very excited for Harry and Meghan. It has been wonderful getting to

know Meghan and to see how happy she and Harry are together.' — Kensington Palace (@KensingtonRoyal) 27 novembre 2017

Le profil et la nationalité de la comédienne sont tout un symbole. Métisse, étrangère, divorcée et roturière, Meghan Markle incarne une certaine image de la modernité. Elle sera toutefois la deuxième Américaine divorcée à faire son entrée dans la famille royale après Wallis Simpson, pour qui le roi Edouard VIII (l'oncle d'Elizabeth II) avait dû abdiquer en 1936. Un événement qui a bien failli faire disparaître la monarchie britannique en son temps...





Les parents de Meghan Markle, Thomas Markle et Doria Ragland, se sont de leur côté dits "incroyablement heureux" pour le couple. "Notre fille a toujours été une personne aimante et bonne", ont-ils souligné. "La voir se marier à Harry, qui partage les mêmes qualités, est une source de grande joie". Concert de joie du côté du 10 Downing Street où Theresa May a offert "ses plus chaleureuses félicitations" au couple : "C'est un moment de grande fête pour deux personnes amoureuses et, en mon nom personnel, au nom du gouvernement et du pays, je leur souhaite beaucoup de bonheur".

