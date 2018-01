"Le Média", c'est un peu "Radio-Moscou" tacle Laurent Ruquier

publié le 21/01/2018 à 02:10

Gérard Miller (co-directeur) et Sophia Chikirou (co-fondatrice) étaient sur le plateau d'ONPC pour présenter Le Média, nouvelle web TV, qui entend se poser en opposition au discours pro-Macron très présent dans les médias depuis plusieurs mois. "Quand on voit certains journaux, comme le Journal du Dimanche, c'est la Pravda du Dimanche, constate Gérard Miller. Paris Match pareil. On voit Macron faire du vélo…"



Mais à grand renfort de montages et de séquences choisies, Laurent Ruquier et ses chroniqueurs n'ont pas hésité à tancer la nouvelle web TV. Silence en direct, critique permanente d'Emmanuel Macron… Une déception pour Christine Angot et Yann Moix, qui saluent l'arrivée d'un média se voulant différent. "Le discours est rôdé, tout est en place, les phrases sont dans les cases, regrette l'écrivaine. Comment pouvez-vous critiquer la presse et faire de la com' aussi serrée ? D'une manière fatigante... On n'entend plus le message."

"On fait de de la communication"

Une communication pleinement assumée par Gérard Miller. "C'est vrai qu'on fait de la communication, mais sinon on aurait peut-être pas eu 16 000 personnes pour nous rejoindre. Soyez indulgente." Une communication qui semble gêner Laurent Ruquier, comparant Le Média à "Radio-Moscou", dans une boutade.

Gérard Miller n'a que peu goûté les critiques à l'encontre de la présentatrice Aude Rossigneux, cible de l'animateur. "Désolé de vous le dire Laurent, mais ici on a un formidable présentateur qui a réussi à se faire virer en cinq jours (Laurent Ruquier s'est fait renvoyer de TF1 après l'échec de son émission les Niouzes après cinq jours en 1995 N.D.L.R). J'espère qu'elle progressera comme vous et qu'elle mettra moins de dix ans comme vous à progresser."