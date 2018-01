publié le 15/01/2018 à 12:51

Le Média fait sa rentrée. La webtv, créée par des personnalités se revendiquant de La France insoumise, proposera son premier journal de 20 Heures, lundi 15 janvier. L'émission sera présentée par Aude Rossigneux, par ailleurs rédactrice en chef du Média.



Faut-il s'attendre à ce que la chaîne déroule le tapis rouge à Jean-Luc Mélenchon ? "Il ne manquerait plus que ça", réplique, au micro de RTL, cette ancienne journaliste du Parisien. "Dans la rédaction, on est tous journalistes, je ne suis pas à la France insoumise, on n'est pas des militants, on tient beaucoup à notre indépendance."

La journaliste promet que la France insoumise n'interviendra pas sur la ligne éditoriale. "Jean-Luc Mélenchon n'a pas assisté aux conférences de rédaction, c'était une exigence de départ", glisse-t-elle, tout en assumant ses idées. "Je ne les cacherai pas."



À quelques heures de sa prise d'antenne, Aude Rossigneux revendique être à la tête du 20 Heures d'une "télévision qui a une orientation de gauche au sens large, la gauche progressiste. On est écolos, féministes, antiracistes, humanistes."



Une télévision anti-Macron ? "C'est probable, Macron n'étant pas de gauche", assume-t-elle. Sur le fond, Le Média proposera un 20 Heures découpé en deux parties. La première sera consacrée à l'actualité du jour. Dans un second temps, "on prendra le temps pour sortir de la dictature de l'urgence et la tyrannie de l'émotion."