Le DJ Erick Morillo retrouvé mort à Miami Beach

Crédit : Michael Tullberg / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

publié le 01/09/2020 à 21:23

Le DJ Erick Morillo, âgé de 49 ans, a été retrouvé mort ce mardi 1er septembre à Miami Beach. Connu à l'international, notamment pour son titre I Like to Move it, le DJ vedette faisait l'objet d'accusations d'agression sexuelle sur une femme en décembre 2019.

Pour l'heure, aucune information n'a été révélée quant à la cause du décès. C'est le site américain Local10 qui a annoncé la nouvelle en début d'après-midi. Selon les informations fournies au média par Ernesto Rodriguez, responsable de l'information publique de Miami Beach, un appel aurait été passé au 911 à 10h42, depuis Le Gorce Drive, où vit le DJ.

La star de la house new-yorkaise avait été arrêtée au début du mois d'août 2020, pour des faits d'agression sexuelle sur une jeune femme. Ceux-ci remonteraient au mois décembre 2019 et se seraient produits au domicile d'Erick Morillo, à Miami. Si le DJ a nié en bloc ces accusations, il s'est finalement rendu à la police avec son avocat, après que les résultats d'un kit de viol se soient avérés être positifs pour l'ADN de Morillo. Une audience devait se tenir ce vendredi 4 septembre.