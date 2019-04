Le coiffeur Jean-Louis David est décédé à l'âge de 85 ans

et AFP

publié le 03/04/2019 à 20:45

Une légende de la coiffure et un génie des affaires s'est éteint. Jean-Louis David, le pionnier français de la coiffure franchisée et inventeur du "dégradé", est décédé mercredi 3 avril à l'âge de 85 ans, a indiqué le groupe Provalliance, qui détient la marque du coiffeur star, confirmant une information de BFM.



Né le 24 mars 1934 dans une famille de coiffeurs originaire de Grasse, il s'était lancé dans le métier à Paris au début des années cinquante, à l'âge d'or des coiffeurs "artistes". A 20 ans, il coiffe l'actrice hollywoodienne blonde platine Kim Novak, future héroïne du film "Sueurs froides" ("Vertigo") d'Alfred Hitchcock. Le jeune ambitieux ouvre un premier salon à son nom en 1961 à Paris, dans la luxueuse avenue Wagram.

En 1976, le groupe Jean-Louis David est créé, et s'étendra par la suite aux produits capillaires, pour les professionnels et la grande distribution, en partenariat avec L'Oréal. L'empire atteint son zénith dans les années 1980, avec plus d'un millier de salons franchisés dans le monde, essentiellement en Europe.

Jean-Louis David avait pris du recul depuis la vente de sa marque en 2002 au groupe américain Regis Corporation, qui l'avait ensuite revendue en 2008 au groupe Provalliance de Franck Provost. Jean-Louis David était "un homme visionnaire, avant-gardiste, créateur et businessman hors-norme qui a marqué la coiffure", a réagi Franck Provost mercredi.