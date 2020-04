Le chanteur Vegedream accusé de violences conjugales

publié le 07/04/2020 à 11:16

Vegedream, l'interprète du titre phare de la Coupe du monde 2018 Ramenez la coupe à la maison est accusé de violences conjugales par sa compagne.

Sur son compte Instagram, Shauna, la compagne du chanteur avec qui il est marié depuis 3 ans, l'a accusé de l'avoir trompée et de l'avoir frappée. "C'est pas du tout dans mes habitudes de passer par les réseaux sociaux, mais là il m'est arrivé quelque chose de très grave que je ne souhaite à aucune femme sur terre ! Dès lors que j'ai appris que l'homme avec qui je partageais ma vie depuis 3 ans a osé me tromper, inventer des rumeurs sur moi, et s'est permis de lever la main sur moi, je me sens dans l'obligation de partager", explique la jeune femme sur son compte du réseau social, les photos de l'agression à l'appui. On remarque des griffures dans son cou.

Des accusations de violences conjugales que Vegedream, de son vrai nom Sachtela Evrard Djedje, a démenties sur Twitter avec un message cinglant contre sa conjointe, dès le 8 avril au matin. "Les hommes mentent mais pas les caméras de surveillance ! Donc moi je suis un chat pour te griffer comme ça ? Par pitié, ne croyez pas tout ce que vous voyez. A très vite merci, malgré ça je salirai jamais 3 ans de relation. La justice s’en chargera", a conclu l'artiste.

Vegedream en TT :



Ce dernier aurait battu sa femme (vidéo des explications des fait en bas ) #ActuTwitte_r pic.twitter.com/KCOk9Svk6z — ACTU TWlTTER (@ActuTwitte_r) April 7, 2020

Les hommes mentent mais pas les caméras de surveillance ! donc moi jsui un chat pour te griffer comme sa ? par pitié ne croyez pas tout ce que vous voyez à très vite merci 🤞🏾 malgré sa je salirais jamais 3 ans de relation la justice s’en chargera — Vegedream (@VegedreamGagnoa) April 7, 2020