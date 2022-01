Le chanteur québécois Karim Ouellet est mort à l'âge de 37 ans

Le Québec est en deuil après la disparition soudaine du chanteur Karim Ouellet. Il avait enchaîné les succès dans les années 2010, notamment avec le single L'amour, qui avait également conquis le public français.

Âgé seulement de 37 ans, l'artiste a été retrouvé mort à son domicile rapporte La Presse. Une enquête est en cours pour déterminer les causes exactes de son décès. Dans une publication sur Instagram, sa sœur, également musicienne, lui a rendu hommage : "Karim aura laissé sa marque dans nos cœurs pour toujours et nous continuerons de célébrer sa vie, son talent et son héritage. Nous demandons aux médias et aux journalistes de respecter l’intimité de la famille et de Karim dans ces moments difficiles".

Signe de la popularité de Karim Ouellet au Québec, le Premier ministre de la province, François Legault, a présenté sur Twitter ses "condoléances" et a rendu hommage à "un jeune artiste qui a amené un nouveau style à la musique québécoise."

Né à Dakar (Sénégal) en 1984, Karim Ouellet et sa sœur avaient été adoptés par des Québécois. Auteur de trois albums, il avait remporté le prix de l'album francophone de l'année lors de l'édition 2014 des Juno Awards. En 2014 toujours, Stromae lui avait demandé d'assurer ses premières parties lors de 7 dates organisées en France.