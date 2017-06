Laurent Voulzy dévoile son nouveau single "Spirt of Samba"

publié le 22/06/2017 à 10:42

Laurent Voulzy se met aux sons brésiliens. Le chanteur revient avec un nouvel album, cette fois sans Alain Souchon. Il a dévoilé le premier extrait de ce nouveau disque intitulé Spirit of samba, lors de l'émission La chanson de l'année. Il devrait arriver durant l'été, mais ce premier single en donne déjà l'atmosphère, celle d'une ambiance de vacances.



Sur son site internet, le chanteur explique que ce nouveau single est l'avant-goût d'un hommage profond à la musique brésilienne. Il y reprend les mélodies cultes de Vôce abusou d'Antonio Carlos e Jocafi et Partido Alto de Chico Buarque de Hollanda. Le musicien confie au micro de Laurent Marsick son attachement pour cette culture : "La musique brésilienne a résonné en moi dès que j'ai appris la guitare. La beauté des mélodies, la subtilité des accords, cela me correspondait. Le tout mélangé fait quelque chose d'inexplicable.