Laurent Boix-Vives, fondateur de la marque Rossignol, est mort à 93 ans

publié le 20/06/2020 à 10:54

Les Alpes endeuillées ce samedi 20 juin. L'emblématique président de la marque Rossignol s'est éteint jeudi dernier à l'âge de 93 ans. Laurent Boix-Vives était un symbole de réussite dans la région. Parti d'un petit atelier artisanal dans l'Isère, il avait fait de Rossignol le premier groupe mondial de ski.

Qualifié d'industriel visionnaire, Rossignol c'est aussi c'est également les marques Dynastar, Lange, Look. Il avait également participé à la création et au développement de la célèbre station de Courchevel en Savoie.

Bruno Cercley, le PDG du groupe, a réagi à cette disparition dans un communiqué relayé par le Dauphiné Libéré : "Le groupe Rossignol perd sa figure emblématique, qui a su faire d'un petit atelier artisanal à Voiron le premier groupe mondial de ski. Laurent Boix-Vives a certainement écrit l'une des plus belles pages entrepreneuriales du XXe siècle, et a su populariser la pratique des sports d'hiver en France et dans le monde".

"Ceux qui ont eu la chance de le côtoyer se souviennent d'un homme profondément humain, à l'écoute, exigeant et toujours bienveillant. Il a su nous transmettre son sens du détail et des choses bien faites. Nous perdons aujourd'hui un symbole, un mentor et un ami", a-t-il conclu.