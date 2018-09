Meghan Markle enceinte ? Ce qui révèlent les dernières rumeurs

publié le 14/09/2018 à 16:43

"Nous avons hâte de construire une famille". Voici ce que disait les deux nouveaux mariés les plus célèbres du Royaume-Uni (et peut-être du monde) : Harry et Meghan. Depuis le mariage des désormais duc et duchesse de Sussex, au sein de la très belle chapelle St George de Windsor le 19 mai dernier, les fans de la famille royale n'attendent que cette nouvelle.



Chacun attend que le palais de Kensington annonce l’heureuse nouvelle : que Meghan soit enceinte. De quoi tranquilliser la famille de William et Kate et leurs trois jeunes enfants, sempiternellement dans le viseur des médias...

Les bookmakers britanniques, ces organismes qui prennent les paris dans tout le royaume sur des questions très diverses, semblent attendre d'un jour à l'autre l'annonce d'une grossesse. Le 13 septembre 2018, les cotes n'ont jamais été aussi basses d'après le site de paris en ligne bookmaker.tv cité par le journal Mirror. Cette cote basse indiquerait que l’événement est tellement prévisible et imminent qu'un parieur ne gagnerait pas forcément une fortune en misant sur une annonce rapide d'une énième naissance royale.

Le mystère de la robe bleue

Meghan et Harry pendant l'hymne national le 6 septembre 2018 Crédits : Sipa | Date : 14/09/2018 3 > Facebook Twitter GG+ LinkedIn fermer < > Meghan et Harry pendant l'hymne national le 6 septembre 2018 Crédits : Sipa | Date : La robe bleue de Meghan Markle et ses plis ont semé le troubles dans l'assistance Crédits : Sipa | Date : De face, la même robe ne donnait plus cette impression de début de grossesse Crédits : Sipa | Date : 1 / 1 < > +

Les rumeurs étaient devenues particulièrement intenses après la publication de photos de la duchesse de Sussex dans une robe bleue bouffante. Présente, avec son mari Harry, à un gala pour soutenir les soins psychiques, l'ancienne actrice de la série Suits est apparue dans une tenue dont les plis créaient l'illusion d'un ventre rebondi.



Il suffit de voir l'une de ces photos avec la duchesse de face pour rapidement comprendre l'illusion d'optique. Mais le buzz a eu au moins le mérite de pointer l'incroyable impatience des Britanniques pour la question.

Le danger du virus Zika

D'autres fins observateurs de l'actualité de la monarchie britannique expliquent que Meghan Markle attendrait le moment propice pour tomber enceinte. Afin de protéger la santé de son futur enfant, le couple pourrait, par exemple, attendre de revenir de leur prochain voyage en Océanie.



Le magazine Elle rappelle que l'Australie, la Nouvelle-Zélande, les îles Tonga et Fidji sont exposés au virus Zika qui peut être dangereux pour le fœtus. "Les femmes qui visitent ces pays reçoivent la recommandation de ne pas essayer de tomber enceinte dans les 6 mois", notait également le reporter Richard Palmer, correspondant auprès de la couronne pour le Daily Express.



Des préoccupations qui ont divisé les internautes, certains jugeant inappropriés les commentaires des uns ou des autres sur l'intimité du couple. Une seule chose est certaine : rien ne sera officiel avant une annonce du palais de Kensington qui n'a jamais tardé à annoncer ce type d'informations au public.