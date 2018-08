et AFP

publié le 17/08/2018 à 13:09

Il faisait partie du cercle médical très fermé de la reine Elizabeth II. Peter Fisher, président de la faculté d'homéopathie de Londres, et surtout médecin de la reine d'Angleterre, est mort mercredi 15 août 2018, aux alentours de 9h30, rapporte le journal britannique Evening Standard.



Ce spécialiste en homéopathie, âgé de 67 ans, soignait la souveraine du pays depuis plus de quinze années. Il est entré en collision avec un poids lourd dans le quartier de High Holborn à Londres, alors qu'il circulait à vélo. La police a immédiatement lancé un appel à témoin et le chauffeur du camion a été entendu par la police mais n'a pas été arrêté.

À la suite de ce tragique incident, le directeur d'une organisation défendant la sécurité des cyclistes, Cycling UK, a appelé au renforcement des mesures de protection en faveur des deux-roues à Londres, un lieu où tous les poids lourds circulent librement. "On doit faire plus pour séparer les cyclistes des camions dans la zone de Holborn, où quatre cyclistes sont morts ces cinq dernières années, et autoriser à circuler dans Londres seulement les camions sans champ de vision limité", a expliqué Duncan Dollimore.

Ses ancien collègues de travail saluent "une figure internationale de l’homéopathie, toujours bienveillants avec ses patients". Peter Fisher est le huitième cycliste à avoir trouvé la mort en Angleterre depuis le début de l'année 2018.



Pour l'heure, Elizabeth II n'a fait aucune déclaration mais Buckingham Palace a indiqué que la souveraine avait été informée de la disparition de son médecin, selon Express.