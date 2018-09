VIDÉO - Cardi B et Nicki Minaj en viennent aux mains à la Fashion Week

Les chanteuses américaines Cardi B et Nicki Minaj.

publié le 09/09/2018 à 02:00

Violente prise de bec lors d’une soirée à la Fashion Week de New York. Au soir du vendredi 7 septembre, les rappeuses Cardi B et Nicki Minaj en sont venues aux mains lors d’un dîner qui avait été organisé par le magazine Harper’s Bazaar, rapporte TMZ.



Cardi B est allée à la rencontre de Nicki Minaj et a commencé à l’insulter copieusement. Mais rapidement, elle a été retenue à distance par les services de sécurité. Alors la rappeuse originaire du Bronx a fini par lui lancer l’une de ses chaussures au visage. Nicki Minaj a cependant réussi à l’éviter de justesse. Cardi B a ensuite été raccompagnée à la sortie.

Un incident qu’elle a tenu à expliquer sur Instagram, un peu plus tard. Elle affirme que Nicki Minaj aurait fait courir des rumeurs sur elle, afin de freiner sa carrière. Mais ce qui aurait mis le feu aux poudres, c’est le fait que Nicki Minaj émette des critiques sur la manière dont elle élève sa fille.

"J'ai laissé glisser beaucoup de choses ! (…) Mais quand tu parles de mon enfant, que tu choisis d'aimer des commentaires sur moi en tant que mère, que tu commentes mes capacités à prendre soin de ma fille, c'est que tout est foutu ! J'ai trop travaillé et je suis trop loin pour laisser quiconque s'en prendre à mon succès !", se justifie Cardi B.

Voir cette publication sur Instagram PERIOD. Une publication partagée par CARDIVENOM (@iamcardib) le 7 Sept. 2018 à 9 :21 PDT