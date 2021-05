publié le 31/05/2021 à 09:01

La radio fête ses 100 ans ce lundi 31 mai et le président du Conseil supérieur de l'audiovisuel, Roch-Olivier Maistre, veut saluer ce centenaire comme il se doit au micro de RTL : "La radio fait partie de notre quotidien. On fête également les 40 ans de la libération de la bande FM, qui a été un mouvement de transformation de la société avec une libération du ton. On voulait donner un coup de chapeau à ce média qui est le préféré des Français : 40 millions d'auditeurs quotidiens. C'est le média auquel les Français font le plus confiance. C'est donc un média auquel on a un attachement sentimental, surtout après cette année de crise où la radio a répondu de manière formidable aux Français".

Pour Roch-Olivier Maistre la radio est plébiscitée pour ses caractéristiques intrinsèques : "Proximité, réactivité, souplesse. On se promène avec vous. C'est un média d'avenir par les technologies nouvelles et les formats, notamment avec le podcast. La voix n'a jamais occupé autant d'espace dans notre vie quotidienne".

Enfin, le président du CSA a fait le point sur le développement de la radio numérique terrestre "Tout l'enjeu c'est d'apporter un confort d'écoute supplémentaire puisque le signal suivra automatiquement. On aura une qualité de son supérieure et plus d'informations puisque sur les posts apparaîtront la pochette du disque qu'on écoute, le nom du journaliste, etc...".