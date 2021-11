"La Petite maison dans la prairie" : Michael Landon accusé de sexisme

C'est une nouvelle qui risque de décevoir les fans de La Petite maison dans la prairie. Karen Grassle, qui interprétait le rôle de Caroline Ingalls et donnait la réplique au créateur de la série, Michael Landon, a révélé certains détails peu reluisants sur le comportement de l'acteur.

Dans une interview donnée au New York Post, Karen Grassle explique que Michael Landon lui a refusé, en tant que producteur, une augmentation de salaire, estimant qu'elle devait gagner autant que les enfants de la série. Le créateur de la série va même plus loin et lui aurait affirmé que son personnage n'était pas populaire. "En tant que co-star d'une série qui cartonnait, je me suis sentie insultée" témoigne-t-elle.

Elle explique aussi que, sur le tournage, Michael Landon faisait "des blagues grossières sur l'odeur des femmes après le sexe". "J'étais figée. Mais en tant que femme dans l'industrie cinématographique des années 1970, j'étais tellement habituée à ces remarques qu'il ne m'est jamais venu à l'idée de le lui reprocher fermement", continue Karen Grassle.

Pour autant, tout ne s'est pas mal fini entre les deux acteurs qui se sont réconciliés peu avant le décès de Michael Landon en 1991 des suites d'un cancer du pancréas. L'interprète de Caroline Ingalls, confie également, dans un livre à paraître avoir longtemps lutté contre un alcoolisme chronique.