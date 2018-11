publié le 16/11/2018 à 14:02

La Petite Maison dans la prairie pleure Harriet Oleson. Le 13 novembre 2018, Katherine MacGregor est décédée à 93 ans. "Harriet Oleson était la femme que nos fans adoraient détester". C'est par ces mots que Melissa Gilbert, l'interprète de Laura Ingalls, lui a rendu hommage sur les réseaux sociaux.





Née en 1925 en Californie, Katherine MacGregor a d'abord joué dans les années 1950 à Broadway ainsi que dans des théâtres new-yorkais, rappelle Télé-Loisirs. Elle obtient ensuite le rôle qui va faire basculer sa carrière : celui d'Harriet Oleson dans La petite maison dans la prairie, qu'elle interprétera jusqu'à la fin de la série, en 1983.

La Petite Maison dans la prairie a fait les beaux jours de la chaîne américaine NBC de 1974 à 1983. Les Français l'ont découverte deux ans plus tard sur M6. Maintes fois rediffusée, la série fait partie des pièces cultes du petit écran. Le public conserve une certaine affection pour les personnages emblématiques du show qui ont tous suivi des chemins bien différents.

Melissa Sue Anderson a décroché un Emmy Awards

Brièvement après La Petite Maison dans la prairie, Melissa Gilbert est apparue dans quelques téléfilms avant d'interpréter Caroline Ingalls dans la comédie musicale tirée de la série et jouée de 2008 à 2009. En 2012, elle faisait partie des candidats de la version américaine de Danse avec les stars. Sa sœur dans la série, Mary Ingalls, incarnée par Melissa Sue Anderson, a publié un livre en 2010 The Way I see it, où elle raconte le tournage de la série culte. Elle a également décroché en 1979 un Emmy awards pour son rôle dans la série d'ABC, Afterschool Specials.



Leur petite sœur Carry a eu moins de chance. L'enfant était interprétée par des jumelles, Lindsay et Sidney Greenbush. Elle sont toutes les deux retombées dans l'anonymat, tout comme l'interprète d'Albert. Il était le fils adoptif des Ingalls, accro à la drogue dure, qui finira par mourir à la fin de la série. Matthew Laborteaux n'a pas souhaité poursuivre sa carrière d'acteur. Il a fondé une association caritative avec son frère. Il est actuellement doubleur de dessins animés.

Jason Bateman s'est lancé dans le cinéma

Plus tard dans la série, les Ingalls ont adopté un autre fils, James Cooper, après la mort de ses parents. Son visage adulte nous est familier : il s'agit de Jason Bateman qui a joué dans Juno et Comment tuer son boss, avec Jennifer Aniston, ou encore dans la série Arrested Development. Son premier rôle était celui de James. Il avait une dizaine d'années.



Après la série, Karen Grassle s'est consacrée à l'écriture, a joué dans le programme Arabesque et a surtout fondé une compagnie de théâtre au Nouveau-Mexique. Son compagnon dans la série et producteur délégué du show, Michael Landon, n'a pas eu la chance de développer tous les projets qu'il souhaitait. Il est décédé en 1991 d'un cancer du pancréas.

Le producteur de "Malcom" jouait le mari de Laura

La série suivait la vie des personnages sur une bonne dizaines d'années. Laura et Mary ont eu le temps de se marier. L'interprète d'Adam Kendall, l'époux aveugle de Mary, s'appelle dans la vraie vie Linwood Boomer. Son nom ne vous dit peut-être rien, mais il est le producteur de la série Malcom, diffusée entre 2000 et 2006. Cette idée de génie lui a valu un Emmy awards en 2001. Le mari de Laura Ingalls, Almonzo (Dean Butler), a quant à lui joué dans plusieurs séries à succès une fois le show terminé : La Croisière s’amuse, JAG, Arabesque et Madame est servie.



Chez les Oleson, seule Nellie fait encore parler d'elle. Avec beaucoup d'humour, Alison Arngrim a monté en 2006 son spectacle Confessions d'une garce de la prairie, jouée dans des petites communes françaises. Elle a aussi tenu un rôle dans le film Le Deal de Jean-Pierre Mocky et s'investit dans des causes humanitaires comme la lutte contre le Sida. Monsieur Oleson, joué par Richard Bull, est mort en février 1984 à l'âge de 89 ans. Certains acteurs se sont réunis sur le plateau du Today Show aux États-Unis en 2014 pour fêter les 40 ans du programme.