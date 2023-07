La mort de la québécoise Denise Bombardier, journaliste star et écrivaine au franc-parler

Le Québec pleure la disparition de Denise Bombardier ce mardi 4 juillet. La journaliste star de la radio et de la télévision, éditorialiste redoutée, essayiste féministe et romancière à succès, avait 82 ans. Elle s’était rendue célèbre par sa force de caractère et un franc-parler légendaire, hérités d'une enfance contrariée dans une famille modeste sous la coupe d'un père autoritaire et glacial qu'elle qualifiait de "terroriste familial". Très vite, Denise Bombardier s'était affranchie des siens pour se forger un destin exceptionnel.

En France, outre sa truculence et ses succès littéraires, elle a marqué les esprits pour s'être opposée publiquement à Gabriel Matzneff sur le plateau d’Apostrophes en 1990. La Québécoise avait attaqué, seule, Matzneff dont les écrits faisaient l'apologie des relations sexuelles avec les enfants et adolescents, estimant que la littérature ne pouvait "pas servir d'alibi". Elle lui avait crié sa colère, s'inquiétant pour les conquêtes mineures de l'écrivain et jugeant qu'il aurait eu "des comptes à rendre à la justice" s'il n'avait pas "une aura littéraire".

Une archive vidéo de cet échange est devenue virale au moment de la parution en 2020 par Vanessa Springora d'un récit (Le consentement), sur sa relation traumatisante, à 14 ans, avec cet homme de 36 ans son aîné. Un livre qui avait fait éclater le scandale et incité le parquet de Paris à ouvrir immédiatement une enquête pour viol sur mineurs de 15 ans.

Denise Bombardier, auteure entre autres du Dictionnaire amoureux du Québec, de Lettre ouverte aux Français qui se croit le nombril du monde et d’un livre de mémoires paru en 2019, Une vie sans peur et sans regret, entretenait des liens forts avec la France, où elle avait terminé ses études à la Sorbonne et défendait avec passion la langue française. Elle avait par ailleurs écrit un portrait de la star Céline Dion après l'avoir suivie pendant un an lors de sa tournée mondiale (L'énigmatique Céline Dion). Et avait également écrit la chanson La Diva pour cette dernière.

Dans L’Anglais, un roman autobiographique, Denise Bombardier avait raconté sa rencontre, à l’approche de la soixantaine, avec un universitaire anglais, James Jackson, qui allait devenir le grand amour de sa vie. Ils étaient mariés depuis 20 ans. C’est entourée de son dernier compagnon et de son fils, Guillaume, que Denise Bombardier s’est éteinte ce mardi matin.