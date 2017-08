La Première Heure de Marianne James

publié le 12/08/2017 à 01:01

Au moment de l'enregistrement de l'émission, Marianne James venait de sortir un livre disque.

Comédienne, chanteuse, auteur, compositeur, Marianne James poursuit sa route, tantôt à la télévision, tantôt à la radio mais surtout sur scène, avec la même envie de faire les choses.

Marianne James vient de publier un livre disque "Tous au lit", un conte musical à dormir debout de Valérie Bour, illustré par Soufie, publié aux éditions des Braques, dans lequel Marianne James est surnommée "Tatie Jambon", une tatie idéale semblant débarquer d'une autre planète. 11 chansons écrites par Valérie Bour, accompagnée de Sébastien Buffet qui a signé les musiques. Ensemble, ils inventent un concept de musique "sixties internationales", avec des airs de bossa, rumba, slow, rock, ballade reggae.Un conte musical que nous vous conseillons car dans 99,99 % des foyers, l'heure du coucher est un cauchemar. Pas de panique, "Tatie Jambon" endormira vos petits chérubins !

Pour autant, Marianne James n'oublie pas l'extravagante Miss Carpenter nous entraînant dans une comédie baroque, pour un show théâtral et musical, en tournée en France.

MARIANNE JAMES - Le petit concert - 30 minutes de musique - conte musical "Tous au lit"

