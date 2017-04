Marianne James critique sévèrement TPMP

publié le 30/04/2017 à 13:57

Sa chaîne préférée? Arte. Marianne James le jure en faisant mine de s'excuser: "Je ne veux pas donner de leçons, mais quand vous prenez la télécommande, vous avez Arte sur le numéro 7, de l'autre côté vous avez le 8 (...) vous pouvez soit apprendre quelques bricoles et vous sentir grandis, ou alors voir un mélange de langues bien pendues, de bashing, de méchanceté et de violence." déplore-t-elle. La présentatrice de Prodiges n'est pas tendre à l'égard de Touche pas à mon poste, le programme mené par Cyril Hanouna. Et d'ajouter: "Ca tire à tout va. Ce que j’aimerais, c’est que ceux qui vraiment aiment un programme aient l’occasion de le défendre. Mais comme sur les réseaux sociaux, on n’entend que ceux qui sont en rage." (voir video)



Au micro d'Eric Dussart et de Jade, l'ancienne jurée de la Nouvelle Star explique également avoir refusé 470'000 euros pour continuer l'émission à l'époque. Seul la reconstitution de la dream team Katché, Manoukian, Attia la ferait revenir dans ce programme que M6 souhaite remettre à l'antenne. "Il y a 30% de chances que cela se fasse" précise-t-elle. (voir video)

Rendez-vous à 13H30 sur RTL pour découvrir une Marianne James plus pétillante que jamais dans les différentes séquences comme le Jukebox RTL, On refait l'invité ou le Carnet de notes. Dès 14H, le replay.



Bon dimanche à l'écoute de la télé !